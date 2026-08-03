Calcinadas más de 11.100 hectáreas en incendios al noroeste de Atenas

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Más de 11.100 hectáreas han ardido en los dos principales incendios que asolan Grecia, concretamente en Beocia y Porto Germeno, al noroeste de Atenas, según las últimas informaciones divulgadas por las autoridades helenas.

"Según el análisis de datos satelitales del mecanismo europeo Copernicus EMS (siglas en inglés de Servicio de Gestión de Emergencias), a las 12.05 del domingo (hora local), se han quemado aproximadamente 30.900 stremmas (3.090 hectáreas) en el incendio de Beocia y aproximadamente 80.800 stremmas (8.080 hectáreas) en el incendio de Porto Germeno, Ática (que aún continúa activo)", ha informado el Observatorio Nacional de Atenas en una publicación.

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De este modo, anotando un total de hectáreas calcinadas superior a las 11.100, la institución ha señalado que está "dando seguimiento a la evolución de los incendios mediante datos satelitales y modelos de pronóstico de las condiciones pirometeorológicas".

Por su parte, el director de Planificación Estratégica y Comunicación de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos, Vasilios Vatrakoyanis, ha comparecido en la tarde de este domingo desde el Centro Nacional de Coordinación de Operaciones y Gestión de Crisis en Marusi para informar sobre la respuesta ante los incendios.

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Acusando "condiciones extremadamente difíciles" marcadas por "fuertes vientos (que) persisten por quinto día consecutivo", Vatrakoyanis ha anotado el despliegue de decenas de medios aéreos --aviones y helicópteros-- a lo largo de la jornada, así como de camiones cisterna de las regiones de Ática y Grecia Central y de "maquinaria de construcción" que "continúa despejando zonas afectadas por el fuego, en colaboración con el Servicio Forestal, y en varios casos ha logrado contener los frentes de incendio".

La última semana ha sido especialmente problemática para las capacidades de respuesta antiincendios de las autoridades helenas, ya que, según ha apuntado el responsable de Bomberos, "desde el lunes 27 de julio hasta hoy (domingo), se han registrado un total de 220 incendios agroforestales en todo el país".

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Entre las actuaciones emprendidas, destacan las "33 detenciones" efectuadas por las autoridades griegas "en cinco días", 30 de ellas por negligencia y tres por dolo. "Asimismo, se han impuesto 22 multas administrativas por un total de 70.100 euros", ha agregado Vatrakoyanis.

El responsable de Bomberos ha apuntado a múltiples "casos relacionados con trabajos en caliente, principalmente con maquinaria pesada, en días de alto o extremo riesgo de incendio".

En concreto, en el caso de Beocia, el inicio de las llamas comenzó cerca de un parque eólico, si bien no en las turbinas ni tampoco en las instalaciones del parque.

"El punto de origen se identificó como la línea de transmisión eléctrica, a 500 metros de los aerogeneradores, por donde se canaliza la energía producida por el parque eólico a la red eléctrica central", ha precisado, antes de recordar que "a finales de junio ya se había producido un incendio en ese mismo punto".

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Ante esta coyuntura, ha subrayado que varios equipos de investigadores de la División de Incendios Provocados "se encuentran desplegados en todos los incidentes graves (...) llevando a cabo investigaciones con rigor, documentación científica y una evaluación sistemática de todas las pruebas disponibles, además de realizar patrullajes frecuentes en todo el territorio".

"El riesgo de incendio sigue siendo muy alto", ha subrayado la autoridad, advirtiendo que "estamos atravesando quizás los días más difíciles del verano".

En la misma rueda de prensa, ha compartido sus condolencias con las familias de los dos tripulantes fallecidos en un helicóptero que ha chocado con otro cuando combatían las llamas. Los fallecidos son el piloto danés y el coordinador griego de uno de los aparatos. Hay otros dos heridos, el piloto británico y el coordinador griego del segundo helicóptero, trasladados al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea con pronóstico reservado.

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