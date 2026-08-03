Muere un migrante detenido en un centro de ICE en Nueva Jersey (EE.UU.), según su madre

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Nueva York, 3 ago (EFE).- Edwin López Cornejo, un inmigrante latino que llevaba veinte años en Estados Unidos, falleció el pasado sábado tras más de un mes ingresado en un centro de detención del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el estado de Nueva Jersey, según confirmó su madre este lunes.

María Cornejo, madre de la víctima, aseguró en una entrevista que la última vez que habló con su hijo, el viernes, le explicó que se encontraba mal.

"Me dijo que se le había dormido una parte de la cara y de la mano derecha", declaró la madre en el vídeo publicado en el portal de Facebook de Cosecha New Jersey, un portal que trabaja para proteger a los inmigrantes.

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López Cornejo fue trasladado desde Delaney Hall, el centro en el que estaba ingresado, a un hospital cercano, que fue quien avisó a la madre, porque según dijo, su número de teléfono estaba registrado en el expediente médico de su hijo.

La víctima, explicó su madre, tomaba medicina para la diabetes y para la tensión y convulsiones. Sin embargo, Cornejo cree que el centro no estaba siguiendo con el tratamiento.

Por esta razón, acusó a la instalación de haber cometido "una negligencia" que habría provocado el fallecimiento de su hijo.

Desde el hospital le explicaron que su hijo "había llegado sin vida" y que "su corazón ya se había parado".

"Por eso digo que (su muerte) fue en el centro de detención, porque cuando le llevaron al hospital su corazón ya no palpitaba".

A día de hoy, no ha recibido, ni tampoco la abogada de López Cornejo, ninguna información por parte del centro de detención.

López Cornejo llegó a Estados Unidos hace veinte años, vivió en dos lugares del país y tenía una hija.

"Era un buen padre", aseguró entre lágrimas su madre.

Según su testimonio, fue arrestado el pasado 18 de junio cuando se dirigía al trabajo: "Estos señores (los agentes de ICE) andan agarrando a la gente trabajadora".

En lo que va de año se han registrado más de 20 muertes de personas bajo la custodia del ICE. El mes pasado, la agencia federal cambió su normativa interna para no tener que informar de los fallecimientos de personas que hayan sido recientemente liberados de su custodia. EFE

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