El precio de las consolas Xbox se dispara en Europa: la Series X pasa a costar 200 euros más

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Xbox ha aumentado oficialmente el precio de sus consolas en Europa, de manera que los modelos de las Series X y S pasarán a costar hasta 200 euros más tanto en el formato de disco como el digital, alcanzando los 799,99 euros en su versión más cara.

Tras adelantar su intención de subir los precios de sus consolas a partir del 1 de agosto, Microsoft ha cumplido sus previsiones y ha actualizado la página de Xbox en Europa con los nuevos precios oficiales para sus dispositivos de juego, aunque con un incremento mayor de lo previsto, ya que inicialmente había comunicado que sería de entre los 100 y 150 dólares, pero este margen ha sido superado.

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Según su página de ventas, el cambio a euros ha dejado el precio del modelo base Xbox Series S (512 GB) en 499,99 euros en lugar los 349,99 euros anteriores, y la variante de 1 TB alcanza los 599,99 euros desde los 399,99 euros.

Ese incremento de 200 euros se repite en el resto de modelos. La Xbox Series X Digital (1 TB) pasa de los 549,99 a los 749,99 euros, mientras que la versión de disco de la Xbox Series X (1 TB) llega a los 799,99 euros frente a los 599,99 euros anteriores.

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"Esperábamos que no fuera necesaria otra subida de precios, y hemos pasado los últimos meses trabajando con proveedores en busca de opciones. Desafortunadamente, los precios del almacenamiento y la memoria para consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que vuelvan a duplicarse para el otoño 2027", señaló Xbox en el anuncio que publicó en su web en el mes de junio y que pone el foco en otra posible subida para el año que viene.

No es el único fabricante que ha anunciado subidas de precio y a ellas se han sumado tanto Sony como Valve, con su Steam Machine, que en su lanzamiento ya avisó de que su alto precio se debía a la crisis mundial por la alta demanda de memoria RAM y chips.

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