La Bolsa de Londres baja un 0,1 % con la farmacéutica AstraZeneca liderando las pérdidas

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Londres, 3 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,1 % en una sesión en la que los laboratorios AstraZeneca lideraron las pérdidas, con un desplome cercano al 9 %, ante las informaciones de una posible fusión con Bristol Myers Squibb en lo que daría como resultado la cuarta mayor farmacéutica del mundo.

El principal índice londinense, el FTSE 100, inició la semana retrocediendo 10,35 puntos, hasta 10.857,70 enteros, tras superar puntualmente el pasado récord histórico de cotización intradía (de 10.979,24) el jueves de la semana anterior.

AstraZeneca fue la peor parada de la jornada, pues firmó una caída del 8,96 % y lastró al selectivo, tras conocerse que está en conversaciones con su rival estadounidense Bristol Myers Squibb para una fusión valorada en casi 400.000 millones de dólares.

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Entre otras empresas que cerraron en rojo estuvieron el bróker IG Group Holdings, que cedió un 6,1 %, y la embotelladora Coca-Cola HBC AG, que se dejó un 2,51 %.

En el lado de las ganancias, la más beneficiada fue la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que sumó un 3,82 %, además de la energética Metlen, que avanzó un 3,83 %, y la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que agregó un 3,48 %. EFE

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