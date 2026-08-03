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Petrobras suspende dos contratos con Columbus Offshore para la reparación de barcos valorados en 70,4 millones

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Petrobras ha aceptado suspender temporalmente dos de los cuatro contratos suscritos con la empresa de servicios marítimos Columbus Offshore y valorados en 413,2 millones de reales (70,4 millones de euros) para las reparaciones de las plataformas de remolque y fondeo de dos barcos.

"Los buques Geonisio Barroso e Yvan Barretto se encuentran sometidos a un mantenimiento correctivo y [...] circunstancias ajenas a la empresa, entre ellas, problemas relacionados con las piezas de recambio importadas, han provocado que los plazos de reparación se hayan prolongado más allá de lo previsto inicialmente", ha explicado MLog, matriz de Columbus Offshore, en un hecho relevante con la Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Así, Colombus Offshore y Petrobras han acordado paralizar el contrato del Geonisio Barroso por 365 días y el de Yvan Barretto por 240, periodo tras el cual la petrolera brasileña se ha comprometido a reanudar automáticamente los términos del acuerdo y prorrogar su vigencia por un periodo equivalente al de las suspensiones.

En cualquier caso, las dos compañías han convenido la posibilidad de revisar estas moratorias de darse las condiciones adecuadas para que los buques puedan ser reparados.

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