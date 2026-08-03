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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,51 %

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Buenos Aires, 3 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 0,51 %, hasta las 3.274,443,21 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,69 %, a 138.312.568,39 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Metrogas (-2,3 %) e YPF (-2,2 %), mientras que las que más subieron fueron las de Banco Macro (+1,7 %) y Ttansener (+1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subidas de hasta 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 411 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista subió a 1.494 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.555 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,3 %, a 1.580,95 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,7 %, a 1.527,87 pesos por unidad. EFE

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