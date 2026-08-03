Agencias
Agregar Infobae enGoogle

La acb facilita nuevas estadísticas avanzadas de jugadores, equipos y partidos

Imagen PMPAIHO3ABB7RNLBX4GGPLX3WU
Guardar

La acb ha anunciado este lunes la incorporación de un nuevo apartado de estadísticas avanzadas en su web oficial, una herramienta destinada a profundizar en el análisis del rendimiento de equipos, jugadores y partidos de la Liga Endesa para el nuevo curso.

La nueva funcionalidad permitirá consultar métricas avanzadas de los clubes, como el ritmo de juego, la producción por cada 100 posesiones o distintos indicadores de tiro y rebote.

Por otro lado, las fichas de los jugadores incluirán una veintena de parámetros estadísticos, entre ellos el porcentaje de tiro real (TS%), el porcentaje efectivo de tiro (eFG%), el porcentaje de asistencias o los puntos por intento.

Además, estas estadísticas avanzadas también estarán disponibles en el seguimiento en directo de los encuentros a través de acb Live, donde ofrecerán un análisis más detallado del rendimiento colectivo e individual durante los partidos.

Según destacó la competición, esta nueva herramienta pretende facilitar el análisis y la comprensión del juego tanto a periodistas como a aficionados interesados en los datos y el rendimiento de la Liga Endesa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tana Rivera da un paso más con Andrés Roca Rey al reunir a Fran Rivera, Lourdes Montes y sus hermanos para apoyarle

Tana Rivera da un paso más con Andrés Roca Rey al reunir a Fran Rivera, Lourdes Montes y sus hermanos para apoyarle

Carlota Casiraghi estrena los cuarenta

Infobae

Feijóo ve a Sánchez un "paria" en Europa y pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta

Feijóo ve a Sánchez un "paria" en Europa y pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta

Irán señala que todos sus interlocutores permanecen este lunes en el país tras afirmar Trump nuevas negociaciones

Irán señala que todos sus interlocutores permanecen este lunes en el país tras afirmar Trump nuevas negociaciones

El precio de las consolas Xbox se dispara en Europa: la Series X pasa a costar 200 euros más

El precio de las consolas Xbox se dispara en Europa: la Series X pasa a costar 200 euros más