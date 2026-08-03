Irán ejecuta a dos personas acusadas de espiar para Israel

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Dos hombres han sido ejecutadas este lunes en Irán después ser acusados de espiar para el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel, a quienes han estado facilitando antes y durante la guerra con Estados Unidos coordenadas y fotografías de instalaciones militares y de seguridad, consideradas sensibles.

Se trata de Omid Behzad y Pouria Safwat, cuya condena ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Irán. Los dos han sido ahorcados, según ha confirmado este lunes la agencia iraní de noticias Mizan.

Ambos eran colaboradores y agentes operativos de los servicios israelíes sobre el terreno en proyectos aparentemente sencillos, pero complejos, y desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de información, detalla la citada agencia.

La ONG de Derechos Humanos Hengaw ha cuestionado estas acusaciones y ha criticado que el proceso judicial y las ejecuciones se hayan realizado a puerta cerrada. Para esta organización, los continuados cortes de internet hace improbable que los señalados pudieran llevar a cabo las tareas de las que se les acusa.

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"Antes del anuncio de sus ejecuciones, no se había hecho pública ninguna información sobre sus arrestos o condenas a muerte", ha denunciado la ONG, que ha restado veracidad a las "confesiones" de ambos, difundidas por los medios iraníes, ya que habrían llegado por medio de supuestas torturas.

"Las confesiones televisadas fueron obtenidas bajo tortura y severa presión mientras se encontraban en régimen de aislamiento. No se ha publicado información alguna sobre la prisión donde estuvieron recluidos, el lugar de las ejecuciones ni si sus cuerpos fueron entregados a sus familias", ha alertado en un comunicado.

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La ONG ha denunciado que las autoridades iraníes están utilizando la pena de muerte para intimidar y reprimir a la sociedad y los movimientos opositores. Sin ir más lejos, hace una semana, dos hombres fueron ejecutados acusados del asesinato de dos policías durante las protestas contra el Gobierno en enero.