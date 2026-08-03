Un total de 353.000 ucranianos tenían autorización de residencia en España en junio, un 8,2% más que en 2025

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Un total de 353.000 personas de nacionalidad ucraniana tenían autorización de residencia en España a 30 de junio de 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 8,2%, con 25.675 personas más respecto a junio de 2025, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el 76% de los casos, el motivo de concesión de la autorización de residencia y trabajo, responden a la protección temporal, con un total de 262.782 personas. Por otro lado, los nacionales ucranianos que poseen una residencia de larga duración representan el 20%, con 67.724 personas.

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Las autorizaciones de residencia por protección temporal se aprobaron inicialmente en marzo de 2022 por un periodo de un año. Posteriormente, se han ido prorrogando año tras año a través de distintas órdenes hasta la actualidad, siendo la última fecha de validez el 4 de marzo 2027.

En cuanto al perfil, la estadística del Observatorio refleja que el 58% (204.443 personas) son mujeres y el 42% (148.566), hombres. Entre los menores de 16 años, el reparto por sexos es equilibrado, si bien, entre la población en edad de trabajar predominan las mujeres, especialmente en la franja de 33 a 49 años, donde su número es más elevado, así como en la población mayor de 65 años.

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Con respecto a las provincias de residencia, Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43% de las personas ucranianas con documentación de residencia en vigor a 30 de junio de 2026, con 62.831, 45.636 y 43.950 personas, respectivamente.

Además, del total de 208.855 personas ucranianas de 16 y más años titulares de una autorización por protección temporal a 30 de junio de 2026, 41.564, el 20%, se encontraban afiliadas a la Seguridad Social, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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En cuanto a las 82.821 personas con autorización de residencia concedida por otros motivos distintos a protección temporal, 41.350 estaban afiliadas a la Seguridad Social, un 50%.

Por actividad económica desarrollada, el mayor número de personas ucranianas con autorización de protección temporal se encontraba en las actividades de 'Hostelería' (7.807), 'Construcción' (6.449) y 'Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información' (4.144).

En términos relativos, entre las personas ucranianas con protección temporal, las mujeres predominan de forma absoluta entre las actividades de cuidados y servicio doméstico, mientras que los hombres lo hacen en 'Construcción', 'Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información' y en la sección 'Transporte y almacenamiento', según el Observatorio.

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"Estos datos confirman que la protección temporal ha demostrado ser un instrumento ágil y eficaz que facilita no solo la regularización administrativa, sino también una progresiva integración sociolaboral de las personas ucranianas acogidas en nuestro país", ha valorado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.