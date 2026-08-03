Hungría desconectará su planta nuclear próximamente por la escasez de agua en el Danubio

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Budapest, 3 ago (EFE).- Hungría desconectará en las próximas 48 horas el último reactor aún operativo de su única planta nuclear, debido al bajo nivel del agua en el Danubio por la sequía, según informó este lunes el primer ministro, Péter Magyar quien aseguró que "el suministro de energía del país es estable".

Magyar ya había anunciado durante el fin de semana que la central de Paks, que suministra la mitad de la energía que consume el país, dejaría de funcionar ayer domingo ante la caída del nivel del agua a un mínimo histórico de 138 centímetros por debajo de lo normal.

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El agua del río refrigera los reactores, por lo que en esas circunstancias, dijo ya ayer Magyar, es inevitable desconectar el único reactor aún operativo, y que está funcionando ahora con solo una de sus dos turbinas.

"Seguramente hoy, y tal vez aún mañana, podrá mantenerse operativa esta turbina que produce 240 megavatios de energía", frente a los 2.000 habituales de la planta, afirmó Magyar ante la prensa.

El jefe del Gobierno añadió que "es difícil predecir la altura del Danubio" y que no ve que sea posible que aumente tanto como para mantener funcionando el reactor.

Esta sería la primera vez que se desconecta la planta nuclear de Paks, que comenzó a funcionar hace 44 años.

Hungría vive actualmente una grave situación de sequía, acompañada por una hola de calor con temperatura de hasta 40 grados.

Con todo, Maqyar afirmó que la seguridad nuclear no está en peligro y que cuando mejore la situación hídrica la planta podrá reactivarse en pocos días.

Magyar explicó que los parques solares producen suficiente electricidad entre las 11.00 y las 16.00 horas, incluso para poder exportarla, pero por la noche el país se ve obligado a importarla.

En este contexto agradeció que los húngaros hayan atendido las peticiones de reducir el consumo y dijo que solo el domingo se ahorraron 700 megavatios.

El primer ministro recalcó que lo importante es que las medidas de ahorro no dañen la actividad económica y, sobre todo, que no afecten a la población.

La Dirección Nacional de Aguas prevé que el nivel del Danubio empiece a aumentar el fin de semana, para cuando se espera que llegue más agua desde la vecina Austria, donde se pronostican lluvias.

Los servicios de meteorología predicen temperaturas de hasta 42 grados para el jueves y que las temperaturas comiencen a reducirse desde el viernes.

Debido a la sequía, las autoridades locales ya han anunciado restricciones como la prohibición en la ciudad de Debrecen de usar agua potable en obras, en túneles de lavado de automóviles o para regar parques.

En Budapest y otras ciudades los Ayuntamientos han decidido no iluminar algunos edificios y los monumentos, para ahorrar energía.

El ministerio de Transporte ha prohibido a partir de hoy el tráfico ferroviario de mercancías entre las 17.00 y las 22.00 horas.

En la vecina Rumanía, las autoridades también se han visto obligadas esta semana a reducir la potencia de su única central nuclear, en Cernavoda, ante el bajo caudal del Danubio.

El caudal del río Danubio, que recorre diez países europeos desde Alemania hasta desembocar en el mar Negro, ha caído a mínimos históricos por la falta de lluvias, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y las sucesivas oleadas de calor que afectan desde hace semanas a la región. EFE

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