El perfil de Maduro en X pone en valor "el camino del diálogo" para "consolidar la paz" en Venezuela

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La cuenta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y detenido en Nueva York, ha destacado este domingo "el camino del diálogo" en pro de la consolidación de la paz y convivencia en Venezuela, un día después de que Miraflores y un sector de la oposición acordaran iniciar un proceso de diálogo político que arrancará la próxima semana con una reunión en Caracas, la capital.

"Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos. Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo y renacimiento espiritual", señala el referido mensaje publicado en el perfil de Maduro en la red social X.

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Ha sido este sábado cuando se ha conocido la referida próxima reunión en Caracas, apoyada por Estados Unidos, tras un primer contacto telefónico mantenido este viernes entre el coordinador gubernamental de las conversaciones, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera.

Ambas partes han informado por separado de la conversación, que servirá como punto de partida para una negociación centrada en la transición democrática, el fortalecimiento institucional y la respuesta a las consecuencias del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

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No obstante, cabe tener en cuenta que dentro de esa facción de la oposición no se encuentran los líderes opositores María Corina Machado u Edmundo González, quienes en un comunicado conjunto aseguraron que ninguno de ellos forman parte de ese proceso de diálogo.