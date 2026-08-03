El Banco de Cuba tendrá que pagar más de 20 millones de euros a fondo inversión

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Londres, 3 ago (EFE).- El Banco Nacional de Cuba (BNC, central) tendrá que pagar más de 18,1 millones de libras (21 millones de euros) al fondo de inversión CRF en daños y perjuicios, más costas procesales, al concluir el litigio sobre una deuda soberana millonaria de hace cuarenta años, según dispuso el Tribunal Mercantil de la capital británica.

La decisión judicial, que se hizo pública este lunes, se tomó el pasado viernes tras un largo proceso legal relacionado con una demanda que CRF interpuso para reclamar el pago de unos 72 millones de euros en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en la década de 1980.

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En un comunicado divulgado este lunes, CRF señala que la cuantía exacta que el BNC debe pagar asciende a un total de 18.123.883 (21.204.943 euros al cambio de hoy) y agrega que la corte concluyó la legitimidad del fondo como acreedor legal de la entidad y su derecho a reclamar la deuda.

El fondo subraya que intentó en "repetidas ocasiones entablar un diálogo constructivo con la República de Cuba y el Banco Nacional de Cuba (BNC) para resolver la deuda comercial de Cuba, pendiente desde hace mucho tiempo", en unas condiciones "justas para los acreedores, comercialmente realistas para Cuba y capaces de facilitar el eventual retorno del país a los mercados financieros internacionales."

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Subraya, además, que hizo numerosas gestiones, incluidas propuestas formales de reestructuración y, más recientemente, una comunicación directa por escrito dirigida al propio presidente del país Miguel Díaz-Canel el 22 de junio de 2026.

En esa misiva, CRF propuso mantener conversaciones confidenciales y manifestó posibles soluciones, tales como instrumentos vinculados al crecimiento, acuerdos de canje de deuda por capital y otras estructuras diseñadas para preservar la liquidez a corto plazo de Cuba, pero dice que ni el Ejecutivo cubano ni el BNC respondieron.

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Ante esta situación, a CRV, indica, no le quedó más alternativa que seguir defendiendo sus derechos ante los tribunales ingleses, por lo que el último fallo del tribunal constituye "un acontecimiento significativo".

No obstante, puntualiza que el litigio nunca fue su opción preferida y que aún es posible alcanzar una solución negociada, pero avisa que es necesaria "una actitud seria y constructiva por parte de Cuba y el BNC". EFE