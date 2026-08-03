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EEUU aplaude los contactos entre la Asamblea y la oposición venezolanas

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El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido este lunes los recientes contactos entre los dirigentes de la Asamblea Nacional venezolana y del Parlamento opositor paralelo consituido en 2015 para poner en marcha un proceso de diálogo político, lo cual Washington espera que dé resultados "tangibles" para los venezolanos.

El Departamento de Estado ha mostrado su "satisfacción" por los anuncios del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y de la exdiputada Dinorah Figuera, que encabeza el Parlamento opositor en sustitución de Juan Guaidó, quienes deben arrancar esta misma semana ese diálogo político.

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"Apoyamos la puesta en marcha de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", ha señalado en un comunicado el portavoz de la cartera diplomática, Tommy Pigott.

Washington ha destacado la "significativa" contribución de este proceso al plan de tres fases anunciado precisamente por las autoridades estadounidenses para Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en un ataque en Caracas en enero de 2026.

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"Confiamos en que esta labor pueda aportar resultados tangibles para los venezolanos", ha agregado.

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