Dos adultos y un niño mueren en un ataque ruso contra una gasolinera en Ucrania

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Berlín, 3 ago (EFE).- Dos adultos y un niño de ocho años murieron este lunes en Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, a consecuencia de un ataque ruso que golpeó una gasolinera, según informaron las autoridades regionales.

El jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha, informó en Telegram de que "tres personas murieron en un ataque hostil contra el municipio de Shirokivsk en el distrito de Krivi Rig" y publicó la foto de un vehículo calcinado en una gasolinera.

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Más tarde, detalló que una de las víctimas mortales fue un niño de ocho años y que seis personas resultaron heridas y han tenido que ser hospitalizadas, de las cuales un hombre de 49 años se encuentra en estado grave.

Desde abril las fuerzas rusas han empezado a atacar sistemáticamente gasolineras en varias regiones de Ucrania, en represalia por los golpes ucranianos contra refinerías y otras infraestructuras de la retaguardia rusa que contribuyen a abastecer al Ejército.

Este mismo lunes, tres personas fueron heridas en la región ucraniana sureña de Zaporiyia a causa del impacto de un dron ruso contra una gasolinera. EFE