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Declarado un incendio de gravedad potencial 2 en Bustillo del Páramo de Carrión (Palencia)

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La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes, 3 de agosto, un incendio forestal de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Bustillo del Páramo de Carrión (Palencia) al suponer el fuego una amenaza seria a poblaciones y poder exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El incendio se ha originado a las 16.58 horas de este lunes y se ha elevado a gravedad 2 a las 19.01 horas, según datos de la plataforma de información de incendios Inforcyl.

Once medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar el fuego, cuyas causas se investigan.

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