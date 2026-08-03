Cuba restablece el suministro eléctrico en el oeste del país tras sufrir un nuevo apagón parcial

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La empresa estatal cubana Unión Eléctrica (UNE) ha anunciado este domingo el restablecimiento de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la región occidental de la isla, incluida La Habana, tras el apagón parcial registrado en la víspera.

Así lo ha anunciado la UNE en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha precisado que la reconexión se ha concretado minutos después de la 1.00 (hora local, las 7.00 horas en España peninsular y Baleares).

De acuerdo con la entidad estatal, la desconexión parcial del SEN tuvo su génesis en "un disparo de las líneas de 220 kilovoltios (kV) Matanzas-Santa Clara y la 220 kV Matanzas-Cienfuegos", avería que afectó al servicio eléctrico desde la provincia de Pinar del Río (oeste) hasta las de Cienfuegos y Matanzas (centro).

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No obstante, según la última actualización difundida por la UNE, las averías persisten en varias unidades de generación térmica, mientras que otras se encuentran "en mantenimiento".

Esta nueva caída en el servicio se enmarca en la profunda crisis energética que asola a la isla caribeña, la cual se ve agravada por el bloqueo energético y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a principios de este año.

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A ese respecto se volvió a pronunciar este sábado el propio ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien consideró que "la meta real del Gobierno estadounidense es provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición".

Pese a la situación y mientras el régimen cubano avanza con un paquete de reformas que amplía el espacio para el sector privado, las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia la isla registran un crecimiento sin precedentes.

De acuerdo con estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el valor de las exportaciones estadounidenses de combustibles y productos derivados del petróleo pasó de 87.000 dólares en enero a casi seis millones de dólares en abril.