Sanidad cifra en 1.622 las asistencias a migrantes en Ceuta desde el viernes y niega situaciones de colapso sanitario

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El Ministerio de Sanidad ha informado este domingo de que los servicios sanitarios de Ceuta han prestado 1.622 asistencias a migrantes desde el viernes, tras registrar 473 atenciones entre las 9.00 horas del 1 de agosto y las 9.00 horas del 2 de agosto frente a las 1.149 asistencias contabilizadas el día anterior.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), de las 473 asistencias realizadas en las últimas 24 horas, 291 correspondieron a Atención Primaria y 172 a Atención Especializada en el Hospital Universitario de Ceuta.

En Atención Primaria, el Centro de Salud Otero atendió a 177 personas, el dispositivo instalado en el Tarajal a 27, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) a siete y los cuatro equipos del 061 realizaron 80 asistencias.

Por su parte, el servicio de Urgencias del Hospital Universitario prestó 172 asistencias, también sin incidencias, según el balance del departamento.

En cuanto a la situación hospitalaria, permanecen ingresados un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro en Pediatría, dos en Obstetricia, dos recién nacidos en Neonatología tras un parto gemelar, cuatro pacientes en planta quirúrgica, otros cuatro en hospitalización médica y cuatro más en Observación de Urgencias. Asimismo, INGESA ha indicado que no se ha registrado ningún fallecimiento.

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El Ministerio ha recalcado que, "a pesar de las afirmaciones realizadas por actores políticos, sin dato alguno que lo avale", en ningún momento se han producido situaciones de colapso en el Área Sanitaria de Ceuta.

Según Sanidad, los refuerzos de personal sanitario y no sanitario desplegados por INGESA, junto con la diversificación de la asistencia en distintos puntos, han permitido reducir la presión sobre servicios concretos y evitar situaciones de saturación.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido en la red social X la labor de los profesionales de INGESA en Ceuta.

"Gracias a su profesionalidad y predisposición se han podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada", ha afirmado, antes de destacar que "una vez más, los trabajadores y trabajadoras públicos" han dado "la mejor respuesta cuando hace falta"", ha señalado.

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