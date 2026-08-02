Nueve fenómenos dejarán lluvias de fuertes a intensas en 23 estados mexicanos

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Ciudad de México, 2 ago (EFE).- Nueve fenómenos y condiciones atmosféricas influirán este domingo en México, mientras 23 estados registrarán lluvias puntuales de fuertes a intensas, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico identifica al monzón mexicano, un frente frío, un canal de baja presión, la inestabilidad atmosférica, circulaciones ciclónicas, vaguadas, la onda tropical número 23, un anticiclón y una onda de calor como los principales factores que marcarán el tiempo.

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Las lluvias más severas e intensas se esperan en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras Sonora, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas recibirán precipitaciones muy fuertes.

Además, habrá lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca.

Las precipitaciones podrán acompañarse de descargas eléctricas y granizo y provocar inundaciones, mientras las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios.

Además, el SMN precisó que el oleaje alcanzará entre 1,5 y 2,5 metros en distintos tramos del Pacífico.

Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos, mientras en Baja California se esperan lluvias aisladas durante este domingo.

Si bien en Ciudad de México se prevén chubascos, las autoridades capitalinas también anticiparon actividad eléctrica y posible granizo, temperatura máxima de hasta 28 grados y mínima de 12, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40.

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El pronóstico llega después de las lluvias y granizada del sábado, cuando en la capital se acumularon más de 3,7 millones de metros cúbicos de agua y 8,42 millones en la zona metropolitana.

El Gobierno capitalino activó el Plan Tlaloque 2.0, con 126 trabajadores y 51 equipos de maquinaria, y reportó atendidos todos los encharcamientos en Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Debido a una onda de calor, las temperaturas extremas seguirán en el noroeste: Baja California y Sonora, superando los 45 grados.

La onda también permanecerá en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas de entre 40 y 45 grados, pero finalizará en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.