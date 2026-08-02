Israel mata al menos a 8 gazatíes, incluida una niña de 3 años, en ataques en Gaza

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Gaza, 2 ago (EFE).- El Ejército israelí (FDI) mató durante la madrugada de este domingo a al menos 8 palestinos en una tanda de ataques a lo largo de la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas palestinas y la Media Luna Roja palestina.

Las FDI impactaron contra un apartamento residencial cerca del puerto de la ciudad de Gaza causando la muerte de un padre, su hija de 3 años y su mujer, que estaba embarazada de un bebé de 6 meses, comunicó el Hospital Shifa.

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Además, Israel impactó en un ataque con helicóptero contra una vivienda en el suroeste de Deir Al Balah, centro de Gaza, provocando la muerte de un hombre y su esposa. La Media Luna Roja palestina dijo haber trasladado al matrimonio a la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, así como a otras tres personas heridas en este ataque.

La organización humanitaria informó que también respondió a otro ataque israelí desde helicóptero contra la zona de Mawasi, sur de la Franja de Gaza, trasladando a tres personas fallecidas al Hospital Nasser y a dos heridos al Hospital Al Amal de la propia Media Luna Roja Palestina.

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Aparte de estos ataques con víctimas mortales, la Media Luna Roja Palestina también reportó otro impacto del Ejército israelí contra un apartamento residencial cerca de la Mezquita Palestina en la ciudad de Gaza, hiriendo a una persona; un bombardeo a una zona cercana a Dar Al Salam en Jan Yunis, al sur de la Franja; y vehículos militares israelíes abriendo fuego contra las áreas orientales del barrio de Al Tuffah, en la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Sanidad de la Franja, dependiente de la Administración política de Hamás en Gaza, indicó ayer que el Ejército israelí mató en el enclave palestino a al menos 152 personas en el mes de julio.

Estos ataques se producen a diario, pese a la entrada en vigor de un presunto alto el fuego auspiciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 10 de octubre de 2025.

Desde esa fecha, 1.225 gazatíes han muerto en la Franja, más de 200 de ellos cerca de la denominada 'línea amarilla' donde las tropas israelíes siguen apostadas y controlan militarmente -disparando a quien se les acerque- alrededor del 70 % del territorio palestino.

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Así, pese a que Trump anunció el viernes un acuerdo de la Junta de Paz para el "desarme total" del grupo islamista palestino Hamás, éste aseguró en otro comunicado poco después que no entregará su armamento pesado hasta que las tropas israelíes abandonen Gaza, algo a lo que Israel se opone. EFE