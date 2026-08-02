Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 gazatíes, pese a anuncio de Trump

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Gaza, 2 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo al menos a 18 palestinos e hirió a decenas en la Franja de Gaza, tras un aumento significativo en el número de ataques pese a la tregua que presuntamente rige en el enclave palestino desde octubre de 2025.

Estos bombardeos se producen a pesar de que el jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un pacto para el "desarme total" de Hamás por el que Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente "el cese de las operaciones militares", según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

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