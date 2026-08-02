El incendio forestal en Casas de Millán sigue activo aunque "ha perdido fuerza" tras una "noche sin descanso"

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El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad cacereña de Casas de Millán sigue activo aunque "ha perdido fuerza", tras una "noche sin descanso para los equipos de extinción" que trabajan en la zona.

A las 9,30 horas de este domingo se celebra la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para evaluar la situación del incendio y adoptar las medidas que sean necesarias, según avanza la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia en redes sociales.

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Cabe recordar que en la primera reunión del Cecop, celebrada en la noche de este pasado sábado, se acordó mantener la evacuación de Casas de Millán y de la pedanía de Grimaldo, así como mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex).