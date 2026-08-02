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Buscan en Eivissa a un hombre de 82 años enfermo de Alzheimer

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Un hombre español de 82 años y enfermo de Alzheimer continúa desaparecido en Eivissa desde el pasado viernes.

Según han alertado SOS Desaparecidos y Emergencias 112 en sus redes sociales, se trata de Antonio Escandell y fue visto por última vez en la zona de la finca Can Taronges en Sant Joan.

Es de complexión delgada y tiene el pelo blanco. En el momento de su desaparición vestía un vaquero largo y una camiseta blanca.

Un operativo continúa con las labores de búsqueda y se pide también la colaboración ciudadana para su localización. En caso de tener información se pide llamar al 112.

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