Los posibles candidatos que podrían disputarle a Infantino la presidencia de la FIFA

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Los planes frustrados de vender participaciones del Mundial de fútbol a inversores privados ha supuesto un duro golpe para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que podría ver cómo se alza un candidato alternativo con opciones para disputarle la reelección como máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial.

El dirigente suizo, de 56 años, ya ha desvelado su intención de aspirar a otro mandato de cuatro años en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos el próximo mes de marzo. Hasta la polémica de la venta de la Copa del Mundo, contaba con el apoyo de una amplia mayoría de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

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Pero la situación podría haber cambiado ahora. La UEFA ha declarado que ha perdido la confianza en él, y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), así como la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), han criticado su forma de dirigir el organismo rector del fútbol. Además, se han producido llamamientos para que dimita.

Infantino es presidente de la FIFA desde 2016 y fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Por el momento tampoco hay ningún candidato rival, pero ante la intensidad de las críticas, es posible que alguien dé un paso al frente para desafiar a Infantino. Las candidaturas deben presentarse antes del 18 de noviembre. Las voces del fútbol han dejado entrever algunos posibles candidatos.

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ALEKSANDER CEFERIN (58 años): Al presidente de la UEFA, abogado esloveno, le gusta presentarse como el antítesis de Gianni Infantino, aunque también ha impulsado enérgicamente la comercialización en el organismo rector del fútbol europeo. Cerca del final de su mandato al frente de la UEFA -ya que no se presentará de nuevo en 2027-, Ceferin organizó la protesta europea contra su rival de la FIFA. "Tras un cierto tiempo, toda organización necesita 'sangre nueva'", afirmó a principios de 2024.

NASSER AL-KHELAIFI (52): No descartó la idea de un Mundial cada dos años, que Gianni Infantino propuso en 2021. Nasser Al-Khelaifi, presidente de la poderosa asociación de clubes European Football Clubs, se mostró abierto a debatir el tema. Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain -actual campeón de la Liga de Campeones- desde 2011 y, entre otros cargos, miembro del consejo de administración de la cadena de deportes y entretenimiento beIN, ya ha declarado que no tiene interés en el cargo de presidente de la FIFA. Por ahora, sigue siendo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y un aliado cercano de Ceferin.

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MATTIAS GRAFSTRÖM (45): Hijo de padre sueco y madre neerlandesa, fue en su día campeón suizo juvenil de tenis de mesa. Mattias Grafström, sin embargo, forjó su carrera como dirigente futbolístico y fue nombrado oficialmente secretario general de la FIFA en 2024, tras un periodo interino, sucediendo a la senegalesa Fatma Samoura. Grafström es un confidente cercano de Gianni Infantino. Pero, según informan los medios de comunicación, se dice que el dirigente ve una oportunidad de aspirar al cargo más alto del fútbol mundial.

VICTOR MONTAGLIANI (60): El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue su torneo 'de casa'. Víctor Montagliani nació en Vancouver y se convirtió en presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol en 2012. Tras la detención del entonces presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb, en el marco de un escándalo de corrupción de la FIFA en 2015, se le abrió una gran oportunidad de ascenso. Desde 2016, Montagliani, que cuenta entre sus colaboradores más cercanos con la leyenda del fútbol Carlo Ancelotti, ha dirigido la federación continental responsable de América del Norte, América Central y el Caribe. La CONCACAF rechazó por unanimidad los planes de Infantino para atraer inversores.

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JEQUE SALMAN BIN IBRAHIM AL KHALIFA (60): El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa ya se enfrentó a Gianni Infantino en una ocasión anterior, en 2016. Sin embargo, el dirigente bareiní fue derrotado por un estrecho margen en las elecciones presidenciales de la FIFA. Al Khalifa se enfrentó en aquel momento a acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Los planes de Infantino para atraer inversores fueron rechazados por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), de la que Al Khalifa es presidente. Este afirmó que era necesario un diálogo colectivo y que se debía mostrar respeto hacia los dirigentes en el cargo.