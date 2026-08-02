Dani Alves reacciona a la polémica por sus declaraciones: "Jesucristo me rescató cuando estaba en la cárcel"

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Las recientes declaraciones de Dani Alves sobre su paso por prisión han generado un gran revuelo. El exfutbolista brasileño aseguró que "Jesucristo me rescató cuando estaba en la cárcel", unas palabras pronunciadas en un acto religioso que han provocado un intenso debate en redes sociales y en distintos medios de comunicación.

Tras el impacto de esas afirmaciones, Alves ha sido preguntado por la polémica durante una aparición pública. Sin embargo, el brasileño ha preferido no entrar en el asunto y ha evitado responder a las preguntas relacionadas con sus declaraciones religiosas.

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Desde que recuperó la libertad y quedó absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Dani Alves ha mostrado una faceta mucho más vinculada a la fe, participando en encuentros religiosos y compartiendo públicamente cómo vivió su estancia en prisión. Sus palabras sobre Jesucristo han vuelto a situarle en el centro de la actualidad, aunque por el momento ha optado por no hacer más comentarios sobre la controversia.