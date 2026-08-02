Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Cuatro heridos en la salida de vía de un coche en la P-913 en Castil de Vela (Palencia)

Imagen Z3UTG4FPLNFI3L3A5LJ2GFWR3M
Guardar

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de unos 40 años, han resultado heridas en la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en el kilómetro 6 de la P-913, en Castil de Vela (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 21.43 horas del sábado, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba del accidente y de que uno de los heridos se encontraba en el interior del turismo.

PUBLICIDAD

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y, por proximidad, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido dos mujeres y dos varones de unos 40 años, que han sido trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Científico explica cómo los incendios pueden generar su propio clima: De tormentas eléctricas a remolinos de fuego

Científico explica cómo los incendios pueden generar su propio clima: De tormentas eléctricas a remolinos de fuego

La Justicia de Perú suspende la orden de busca y captura contra Vladimir Cerrón

La Justicia de Perú suspende la orden de busca y captura contra Vladimir Cerrón

Miles de evacuados y 6.700 hectáreas por incendio que avanza hacia Atenas desde el jueves

Infobae

España termina segunda en la preliminar de equipo libre del Europeo

España termina segunda en la preliminar de equipo libre del Europeo

Danjuma: Soy jugador del Valencia y estoy centrado aquí

Infobae