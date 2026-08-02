Al menos ocho palestinos muertos en una nueva ola de ataques israelíes sobre la Franja de Gaza

Guardar

Al menos ocho palestinos han muerto, incluido un menor de edad, y varios más han resultado heridos en una nueva serie de ataques ejecutados en la madrugada de este domingo por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Un primer ataque con drones sobre el barrio de Al Sabra, en ciudad de Gaza, se ha saldado con la muerte de al menos tres personas de la misma familia: Abdulá Adnan Abú al Taif, su esposa, Abeer Kamal Kazem Anan, y el hijo de ambos, Azzam Abdulá Abú al Taif, menor de edad, tal y como recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

PUBLICIDAD

A estas víctimas se suman otros dos fallecidos --un hombre identificado como Kamal Nabhan Abú Muailiq y su esposa, Huda Jaled Abú Muailiq-- y un número indeterminado de heridos tras un impacto de un dron contra un edificio residencial registrado en la localidad de Deir al Balá, en la zona central del enclave, según ha informado .

Además, los equipos de la Defensa Civil de Gaza han confirmado la muerte de tres personas en ataques perpetrados contra la zona de Al Qarara, en la sureña ciudad de Jan Yunis. Se trata del matrimonio Mahmud Zaki al Hams y Fátima Bahlul, y su hijo, Ahmed Mahmud al Hams, de acuerdo a Sanad.

PUBLICIDAD

Este sábado, el Ministerio de Salud palestino ha anunciado que el número de muertos por los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza ha ascendido a 73.349 y 174.162 heridos desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó el conflicto.

El Ministerio ha añadido que, desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego acordado el 11 de octubre del año pasado, el número de fallecidos ha ascendido a 1.222, a los que se le suman 4.053 heridos, de los cuales solo se han podido recuperar un total de 804 cadáveres.

PUBLICIDAD