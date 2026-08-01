Zelenski anuncia que Ucrania ha hundido un carguero ruso en el mar Negro

Guardar

Berlín, 1 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que las fuerzas ucranianas han hundido el carguero ruso Yanina, que se encontraba en el mar Negro y han dañado tres refinerías rusas.

En X, avanzó que la noche pasada se han llevado a cabo ataques "de medio alcance" contra objetivos que están relacionados con el esfuerzo bélico ruso, y que lograron impactar en objetivos en el mar Negro y en el mar de Azov.

PUBLICIDAD

"Un carguero ruso sancionado, el Yanina, que navegaba bajo bandera rusa y con una capacidad de más de 100.000 toneladas, también fue golpeado. Gracias a la precisión de nuestras Fuerzas de Defensa, se fue al fondo (del mar)", se congratuló.

Además, agregó el presidente, la pasada noche fueron atacadas tres refinerías de petróleo en la república rusa de Baskortostán, a casi 1.600 kilómetros de la frontera ucraniana, las cuales según él procesan millones de toneladas de crudo cada año.

"Seguimos aplicando nuestra justa presión. Nuestro plan de sanciones de largo alcance está siendo implementado paso a paso", remachó Zelenski, aludiendo a los ataques contra objetivos de la retaguardia rusa.

Según las páginas de rastreo de tráfico marítimo, el Yanina había zarpado del puerto indio de Mundra y se disponía a atracar en Novorosíisk, en el mar Negro. EFE