Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Kiko Rivera reaparece por primera vez tras sufrir su segundo ictus

Imagen ZO3RGKXNFFEQRIIFWKRNBIHBJ4
Guardar

MADRID (CHANCE)

Kiko Rivera vuelve poco a poco a la normalidad tras haber vivido uno de los momentos más duros de su vida. Tras recibir el alta hospitalaria por el segundo ictus que sufrido hace apenas unos días, el DJ ha aprovechado para salir tranquilamente a desayunar con su pareja, Lola García, quien no se ha separado de él en ningún momento.

PUBLICIDAD

El cantante afronta ahora una nueva etapa completamente diferente en la que su prioridad ya no son los escenarios ni los compromisos profesionales, sino una recuperación plena junto a sus hijas, su madre y Lola. De hecho, ya ha cancelado toda su agenda para centrarse exclusivamente en su salud.

Las primeras imágenes del hijo de la Pantoja tras abandonar el hospital muestran a un Kiko tranquilo, acompañado en todo momento por Lola, que se ha convertido en su principal apoyo durante este complicado proceso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Policía de Tailandia investiga asesinato de cinco personas, incluidos dos hermanos rusos

Infobae

31 muertos y 84 heridos en dos accidentes de autobús en Argelia en las últimas 24 horas

Infobae

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"