Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas

Guardar

Bruselas, 1 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado tras mantener una llamada con sus comisarios sobre la situación en Ceuta que, aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más".

Así lo advirtió la mandataria tras una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a quienes encargó prestar apoyo a las autoridades españolas y marroquíes para supervisar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en los últimos días. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

Policía de Tailandia investiga asesinato de cinco personas, incluidos dos hermanos rusos

Infobae

31 muertos y 84 heridos en dos accidentes de autobús en Argelia en las últimas 24 horas

Infobae

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"

La UEFA aplaude la anulación de los planes para vender el Mundial: "Es una victoria para todo el fútbol"