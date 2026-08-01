Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas

Guardar

Bruselas, 1 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado tras mantener una llamada con sus comisarios sobre la situación en Ceuta que, aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más".

Así lo advirtió la mandataria tras una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a quienes encargó prestar apoyo a las autoridades españolas y marroquíes para supervisar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en los últimos días. EFE

PUBLICIDAD