Se elevan a 21 los heridos por el sismo de 4,7 que sacudió la provincia de Nápoles

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Roma, 1 ago (EFE).- Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, a consecuencia del terremoto de 4,7 grados que sacudió este viernes la provincia de Nápoles (sur), donde se han registrado a lo largo de la noche hasta sesenta réplicas de menor intensidad, según el último reporte de la Protección Civil italiana.

El temblor ocurrido ayer viernes a las 19,46 horas en la localidad de Pozzuoli, y que se sintió en la ciudad de Nápoles y otros municipios, ha sido el más fuerte registrado en los últimos 40 años en los Campos Flégreos, una zona de alta actividad sísmica.

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Según Protección Civil, la actividad sísmica en este territorio ha continuado con decenas de temblores y los sismógrafos han detectado alrededor de sesenta tras el terremoto de ayer.

El sismo ha causado daños materiales y derrumbes parciales en algunos edificios, lo que obligó a evacuar anoche a más de 20 familias según medios italianos. Para atender a los heridos se habilitaron 185 camas en un centro de acogida de Pozzuoli.

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Esta es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.

Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que vive medio millón de personas, atraviesan una fase de 'bradisismo', un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades.

Los temblores más significativos antes del evento del viernes se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4,6. EFE