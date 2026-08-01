La región de Atenas, en máxima alerta debido a los incendios que siguen avanzando por los fuertes vientos

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La región de Atenas se halla en máxima alerta por los grandes incendios forestales que desde hace semanas golpean parte de Grecia, a medida que las llamas continúan extendiéndose debido a los fuertes vientos.

La situación más crítica está unos 60 kilómetros al noroeste de Atenas, donde varios pueblos de la región han tenido que ser evacuados de nuevo este sábado a primera hora de la mañana como medida de precaución.

Mientras, doce personas han sido rescatadas por la Guardia Costera en la bahía de Porto Germeno, a unos 50 kilómetros de Atenas, debido a un incendio ha arrasado una decena de casas y que está fuera de control, según informa la cadena ERT

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Los equipos de bomberos han desplegado a unos 325 efectivos y más de un centenar de vehículos entre camiones aviones de extinción y helicópteros. El viernes, las autoridades griegas informaron que se lucha contra el fuego en 73 puntos.

Mientras tanto, los bomberos luchan también contra el fuego en la región del Peloponeso, en el este del territorio, donde las operaciones aéreas de extinción siguen sin ser posibles debido a los fuertes vientos, aunque por otro lado, han logrado controlar un gran incendio en el sur de Creta.

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La situación sigue siendo crítica en todo el país y se prevé que así continúe debido a las fuertes rachas de viento. Protección Civil ha declarado el nivel de alerta más alto para la región metropolitana de Atenas y la mitad sur de la isla de Eubea, y un grado menos para Creta, la península del Peloponeso y las islas del mar Egeo, como las Cícladas y Quíos, así como en Lesbos, en el Egeo oriental.