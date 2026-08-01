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Portugal refuerza el control de la frontera marítima en el sur tras la crisis en Ceuta

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Lisboa, 1 ago (EFE).- La Policía Marítima y la Armada portuguesa están reforzando el control de la frontera marítima mediante patrullas regulares y diarias, realizadas por mar y por tierra, a lo largo del litoral del Algarve, en el sur del país, tras la crisis migratoria en Ceuta.

"Estas acciones se llevan a cabo de forma coordinada e integrada, garantizando un dispositivo tanto en el mar como en tierra, y reforzando la vigilancia, la detección y la interceptación de embarcaciones que puedan estar relacionadas con fenómenos de migración irregular u otras actividades ilícitas", indicó en un comunicado la Marina portuguesa este sábado.

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Ambos cuerpos subrayaron que "la seguridad marítima es una misión compartida" e hicieron un llamamiento a la colaboración de la población, para que reporte cualquier movimiento sospechoso.

El Gobierno de Portugal aseguró ayer, viernes, que no consideran necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, y también explicó que están en contacto constante con las autoridades españolas. EFE

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