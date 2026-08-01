Los comercios de Ceuta retoman su actividad, "aunque con cautela", según la Confederación de Empresarios

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La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha informado en la mañana de este sábado de que los comercios de la ciudad han retomado su actividad después de que la inmensa mayoría permanecieran cerrados desde el jueves tras la entrada masiva de migrantes.

La organización ha matizado que las empresas vuelven a la normalidad "aunque con cautela".

La CECE ha difundido el mensaje tras contactar con "fuentes oficiales" que, según han dicho, le han trasladado que durante el día de hoy "se mantendrá un refuerzo de la presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo de la actividad comercial".

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La entidad ha señalado que, según le trasladan, actualmente permanecen en la ciudad "alrededor de 5.000" personas de las 50.000 que entraron en Ceuta el jueves, según los datos proporcionados desde el Gobierno de España.

Desde la Confederación de Empresarios han querido realizar "un llamamiento a la calma, a la responsabilidad y al apoyo a nuestro comercio local".

"Con prudencia y cautela, colaboración y confianza en el trabajo de las administraciones y de los cuerpos encargados de la seguridad, seguiremos avanzando hacia la plena normalidad de nuestra ciudad", han concluido su comunicado.

La mayoría de los comercios de la ciudad echaron el cierre en la tarde del jueves, al comprobar que eran decenas de miles los migrantes que accedían sin control a Ceuta desde Marruecos.

En el Centro Comercial Parques de Ceuta tomaron la decisión al mediodía, tras una mañana en la que fueron reforzando la seguridad en las instalaciones, según trasladaron fuentes de la dirección de uno de los establecimientos mayores.

Varias cafeterías y tiendas de ultramarinos decidieron abrir en la mañana del viernes, cuando aún deambulaban por toda la ciudad miles de migrantes.

Todas ellas acabaron cerrando pocas horas después, ya que los extranjeros se agolpaban en sus puertas en busca de comida y bebida.