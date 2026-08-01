Más de 1.000 kilómetros de atascos en la hora punta de tráfico en Francia por vacaciones

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París, 1 ago (EFE).- Más de 1.000 kilómetros de atascos se acumularon este sábado en Francia en el pico de tráfico que se registró poco antes de mediodía en una jornada tradicionalmente de circulación muy intensa al cruzarse los que terminan las vacaciones de julio y los que la comienzan en agosto.

Bison Futé, el organismo oficial encargado de la información sobre el estado del tráfico, señaló en su página web que el pico se alcanzó a las 11.50 locales cuando se contabilizaban 1.055,7 kilómetros de retenciones en toda la red viaria.

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La situación había mejorado cuatro horas después, y así a las 16.11 se habían reducido los atascos a 489,8 kilómetros.

Bison Futé en sus previsiones esperaban que el descenso continuara el resto de la tarde, para situarse por debajo de los 200 kilómetros de retenciones antes de las 21.00.

Poco después de las 16.00 horas, los ejes más saturados eran la autopista A7, que va de Lyon a Marsella, en el departamento de la Drôme, con capital en Valence, con 82,9 kilómetros de atascos.

Le seguían la autopisa A9, que va desde Orange hasta la frontera española en Le Perthus, con 70,9 kilómetros de retenciones en el departamento de Aude, en las proximidades de Narbona.

La situación será menos crítica el domingo, cuando los principales problemas se anticipan en la mitad sur del país. EFE