Israel no detiene ataques contra Gaza y bombardea una vivienda en el campamento de Maghazi

Guardar

Gaza, 1 ago (EFE).- Aviones israelíes bombardearon la madrugada de este sábado un edificio residencial en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, desoyendo el prerrequisito del acuerdo para el "desarme total" de Hamás de detener los ataques en Gaza.

El Ejército israelí emitió una orden de evacuación forzosa antes de perpetrar el bombardeo, según fuentes locales, que también reportaron daños en las viviendas aledañas de cinco familias.

En comparación con las arrasadas y ocupadas por Israel áreas del sur (Rafah y partes de Jan Yunis) y del norte de Gaza (Yabalia, Beit Hanún, Beit Lahia), la zona centro de la Franja se conserva mejor, sobre todo, los campamentos históricos de refugiados de Maghazi y Deir el Balah.

PUBLICIDAD

En otro ataque aéreo, Israel bombardeó hoy una estructura prefabricada (barracones) y un parte de un campamento para personas desplazadas al oeste del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en la zona central de Deir al Balah, destruyendo la estructura y varias tiendas de campaña, según fuentes locales.

En este ataque, el edificio de consultas externas del hospital, situado delante de los barracones, también sufrió daños, así como un almacén de medicamentos.

Ayer viernes Hamás dijo, en su primer comunicado oficial tras el anuncio del presidente Donald Trump de que la Junta de Paz había logrado un acuerdo para su desarme, que la entrega de sus armas pesadas quedaba "vinculada y condicionada" a que Israel pusiera fin a todos los ataques israelíes en Gaza -donde han muerto más de 1.200 personas pese al alto el fuego- y a la retirada de las tropas de la Franja, entre otras demandas.

PUBLICIDAD

Netanyahu, que se reunió con Trump el martes pasado en la Casa Blanca, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque medios como la cadena CNN citan a un alto funcionario israelí quien afirmó que el Ejército de su país no se retirará de la actual 'línea amarilla' en el enclave palestino antes del desarme de Hamás.

Trump, por su parte, dijo ayer que Israel está "muy contento" con el acuerdo para el "desarme total" de Hamás y afirmó que Washington tiene un "entendimiento" con el Gobierno israelí.

Sin embargo, no dio detalles sobre si los israelíes deben completar su retirada de Gaza antes del desarme del grupo islamista palestino, o si Hamás debe hacerlo primero. EFE