El primer ministro británico califica de "correcta" la retirada de los planes de FIFA

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Dublín, 1 ago (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, consideró este sábado que la FIFA ha tomado "la decisión correcta" al confirmar que ha desistido de su intención de crear una filial para comercializar sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

El líder laborista efectuó esas declaraciones después de que ya calificase este viernes al presidente de FIFA, Gianni Infantino, como "la persona equivocada para dirigir la organización".

El Partido Conservador, principal de la oposición, también ha celebrado la marcha atrás dada por la FIFA respecto a sus planes empresariales y censurado a su máximo dirigente.

"Desde Gianni Infantino estaba dispuesto a considerar esta propuesta, ello plantea serias dudas sobre su criterio y sobre su idoneidad para seguir al frente de la FIFA", aseguró hoy el portavoz de cultura conservador, Nigel Huddleston.

Las reacciones en el Reino Unido siguen a un comunicado emitido este sábado por la UEFA en el que acoge con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial y reclamó que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida".

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La UEFA apuntó que, en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones "y en estrecha colaboración con otras confederaciones, para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder" y que "esa revisión debe ser exhaustiva y profunda". EFE