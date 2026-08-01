El francés Arthur Gea disputará el título de Los Cabos ante el canadiense Shapovalov

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Los Cabos (México), 31 jul (EFE).- El francés Arthur Gea derrotó este viernes por 7-6 (7) y 6-3 al hongkonés Coleman Wong para acceder a la final del Abierto de tenis de Los Cabos, en la que disputará el título contra el canadiense Denis Shapovalov.

Gea, 127 del ránking de la ATP, salió a la cancha motivado, luego de haber vencido en cuartos de final al argentino Francisco Cerúndolo, tercer favorito. Fue paciente en momentos cruciales y se clasificó a su primera final en el circuito de la ATP.

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En el cuarto juego, el francés de 21 años tomó ventaja de 3-1, al quebrar el saque de Wong, pero el asiático hizo una rotura en el séptimo 'game' y provocó el 'tie break', ganado por Gea por 9-7.

El segundo set empezó parejo. Gea quebró en el quinto juego, mas no confirmó; volvió a descifrar el servicio de su rival en el séptimo y, al ratificar con su saque, se escapó 5-3.

Wong luchó, mas cometió errores y vio cómo le quebraron en el noveno 'game'.

En la final, Arthur Gea se enfrentará este sábado a Shapovalov, vencedor por 6-3, 5-7 y 6-4 del británico Cameron Norrie.

Aunque cometió 15 errores no forzados en el primer set, Shapovalov, raqueta 68 del mundo, comenzó con un quiebre en el segundo juego; mantuvo una elevada efectividad con su saque y tomó rápida ventaja.

En el segundo el canadiense volvió a quebrar, en el primer juego; Norrie emparejó 1-1 desde la devolución y con una rotura en el duodécimo 'game', ganó por 7-5.

De nueva cuenta, Shapovalov quebró en el juego inicial y, paciente, fue seguro con su servicio para mantener la ventaja y asegurar la victoria.

El Abierto, torneo 250 de la ATP, transcurre en cancha rápida con una bolsa de premios de 909.790 dólares. EFE