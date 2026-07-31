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Zelenski cifra en 700.000 los muertos del Ejército ruso y admite unos 50.000 en el bando ucraniano desde 2022

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que Rusia registra alrededor de 1,6 millones de bajas en sus filas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, de las cuales unas 700.000 serían muertos, mientras que ha admitido unos 50.000 soldados muertos en las filas ucranianas.

"Sus pérdidas ascienden a alrededor de 1.600.000 bajas, de las cuales unas 700.000 serían muertos. Aproximadamente", ha indicado en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News con motivo de su reciente viaje a Estados Unidos.

En lo que respecta a las filas propias, Zelenski ha admitido alrededor de "50.000 soldados muertos" "Y hemos tenido unos 400.000 heridos. Además, hay un gran número de desaparecidos", ha agregado.

En esta entrevista, el dirigente ucraniano ha subrayado que el conflicto en Irán y en Ucrania están vinculados, puesto que "Rusia proporcionó drones a Irán".

"Irán utilizó esos drones para atacar a países de Oriente Próximo y a Israel. Es cierto. Los detalles encontrados en los drones destruidos son de origen ruso. Todo el mundo lo vio. Está documentado", ha indicado, para recalcar que Moscú ha ayudado a Teherán con "imágenes satelitales de las bases estadounidenses en países de Oriente Próximo".

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