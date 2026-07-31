Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Violentos enfrentamientos en el intento masivo de entrada de personas a Ceuta y Melilla

Guardar

Castillejos (Marruecos), 31 jul (EFE).- Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla.

Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a la ciudad española de Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, alertó la sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

La IA entra en una fase crítica en Europa; todo lo que cambia (y lo que no) en agosto

Infobae

Condenado en EEUU a 15 años de prisión el padre del autor del tiroteo en un instituto de Georgia

Condenado en EEUU a 15 años de prisión el padre del autor del tiroteo en un instituto de Georgia

"¿Sabés cómo voy?": Uruguay comienza a anunciar la llegada de Diego Forlán

Infobae

BP lanza el proceso para explorar la venta de su negocio del mar del Norte

BP lanza el proceso para explorar la venta de su negocio del mar del Norte

Reental cierra una ronda de inversión de 1,4 millones con el inversor de Anthropic y Monte Bianco Naif

Reental cierra una ronda de inversión de 1,4 millones con el inversor de Anthropic y Monte Bianco Naif