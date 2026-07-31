Ucrania ataca con drones una refinería y un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, en el suroeste de Rusia

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Las autoridades de Ucrania han reivindicado este viernes un ataque contra una refinería y un almacén de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, similar al Amazon estadounidense, en la ciudad de Volgogrado, en el suroeste del país, en un ataque perpetrado con drones que ha dejado varios heridos en la zona.

El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, ha confirmado estos ataques en un mensaje difundido a través de Telegram, y ha alertado de que al menos cinco personas han resultado heridas.

Así, ha explicado que el ataque contra la refinería ha provocado un incendio, al que se suman los daños registrados en un edificio de apartamentos y una vivienda. Los bomberos siguen adelante con las labores de extinción, mientras que la empresa Wildberries ha confirmado que uno de sus almacenes ha sido alcanzado.

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Estos ataques --que vienen sucediéndose durante los últimos días-- han causado daños considerables y, según Kiev, buscan desestabilizar a la sociedad rusa y desviar los esfuerzos militares de Moscú. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro están haciendo que el impacto de la guerra sea más palpable para los consumidores.

Las autoridades ucranianas han afirmado que Wildberrie es utilizada, además, para vender artículos militares, incluidos drones y chalecos antibalas para las tropas rusas. Once instalaciones de Wildberries se han visto afectadas recientemente.