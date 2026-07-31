VÍDEO: Von der Leyen tacha de "inaceptables" las imágenes de Ceuta y pide frenar "de inmediato" las llegadas

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tachado este viernes de "inaceptables" las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado "frenar de inmediato los cruces peligrosos" a la ciudad, después de que miles de personas entraran desde Marruecos en el mayor cruce registrado en la frontera desde mayo de 2021.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje difundido en redes sociales, en el que ha insistido en que las redes de tráfico de personas deben ser desmanteladas y los retornos llevarse a cabo "con rapidez", conforme permiten las normas europeas.

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Así, la conservadora alemana ha indicado que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya trabaja "estrechamente" con las autoridades españolas y está preparado para desplazarse a los puntos más afectados, donde coordinará apoyo operativo adicional para España, también a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Además, ha señalado que la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, mantiene contactos con su homólogo marroquí y se ha mostrado convencida de que la "estrecha asociación" entre la UE y Marruecos contribuirá a obtener "resultados concretos".

Las declaraciones de Von der Leyen llegan después de que Bruselas ofreciera este jueves reforzar el apoyo financiero, técnico y operativo a España y reclamara a las autoridades marroquíes que realizaran "todos los esfuerzos necesarios" y adoptaran "medidas inmediatas" para impedir "estas peligrosas travesías".

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La crisis migratoria continúa este viernes tras la entrada masiva de personas registrada en las últimas horas desde Marruecos. Según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), unas 49.000 personas cruzaron de forma irregular a Ceuta, mientras que la Guardia Civil ha confirmado que el número de fallecidos mientras intentaban llegar a España ha ascendido a 24.

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