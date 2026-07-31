Un avión de combate de EE.UU. se estrella en una base militar de California

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Los Ángeles, 31 jul (EFE).- Un avión de combate del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se estrelló la mañana de este viernes en una base militar en el sur de California, lo que provocó un pequeño incendio pero no dejó víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.

La nave, un F-35B, asignado al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala de Aeronaves de los Marines, se precipitó a tierra alrededor de las 10 de la mañana hora local (17.00 GMT) en la base aérea de Miramar ubicada en San Diego (California).

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El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, se eyectó y fue rescatado. No estaba claro si había sufrido heridas.

El accidente ocasionó un pequeño incendio a poca distancia de la pista de aterrizaje de la base aérea de Miramar, la más grande del Cuerpo de Marines de EE.UU., según mostró la televisora NBC San Diego.

Las autoridades militares investigan la causa del accidente. EFE