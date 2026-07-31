China se opone "a cualquier forma de inmigración ilegal" y pide más coordinación en Ceuta

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Pekín, 31 jul (EFE).- El Gobierno chino aseguró este viernes que se opone "a cualquier forma de inmigración ilegal", después de que miles de personas accediesen irregularmente desde Marruecos en los últimos días a la ciudad española de Ceuta, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha causado al menos 18 muertos.

"En primer lugar, China se opone a cualquier forma de inmigración ilegal. Al mismo tiempo, creemos que todas las partes deben reforzar la coordinación", dijo la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning.

Pekín espera que "se aborden adecuadamente los asuntos relacionados", agregó Mao en respuesta a una pregunta de EFE sobre la crisis migratoria y la coordinación entre Madrid y Rabat.

El hallazgo en las últimas horas de otros tres cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 18 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar, según fuentes policiales españolas.

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La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

Además, el paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en la ciudad norteafricana española de Melilla, sigue cerrado desde el jueves por la noche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes.

España y Marruecos acordaron agilizar la devolución de quienes entraron irregularmente, mientras Rabat intensificó los controles en carreteras y transportes y desplegó material antidisturbios ante nuevos intentos de entrada.

La crisis, la más grave entre ambos países desde la llegada de más de 10.000 personas a Ceuta en 2021, ha causado al menos 18 muertos y llevó a la Comisión Europea a ofrecer más apoyo a España, mientras la Casa Blanca criticó la política migratoria española. EFE

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