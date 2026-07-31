Temas del día de EFE Internacional del viernes 31 de julio de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Castillejos (Marruecos)/Ceuta (España) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado "una violación de la integridad territorial de España" a raíz de la entrada irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta de miles de personas desde Marruecos, con un saldo provisional de 34 muertos.

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- Se enviará un resumen de reacciones de países y líderes europeos sobre la crisis migratoria en Ceuta.

COLOMBIA CUBA

La Habana - El presidente colombiano, Gustavo Petro, viaja a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una semana antes de terminar su mandato de cuatro años, en una visita cargada de simbolismo.

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ISRAEL PALESTINA

Washington/Jerusalén - El acuerdo de desarme de Hamás alcanzado por la Junta de Paz de Gaza y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre un nuevo horizonte de diálogo e incertidumbre para el enquistado conflicto entre Israel y Palestina.

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- El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza". (Texto)

EEUU GOBIERNO

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza en la residencia campestre de Camp David la reunión de gabinete con la guerra de Irán en una nueva escalada y el reto de responder a las demandas de los estadounidenses por el coste de vida.

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EUROPA INCENDIOS

Burdeos (Francia)/Atenas/Lisboa/Madrid - Los equipos de extinción confían en avanzar este viernes en la lucha contra el incendio de Gironda, el peor en Francia en más de setenta años, y el fuego permanece fuera de control en la isla griega de Creta, mientras Portugal gana terreno frente al que arrasa desde hace tres días el norte del país y en España el foco en Castellón (este) sigue sin ser estabilizado.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - La actual epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se convierte en la segunda con más casos confirmados de la historia, tras llegar este viernes a las 3.532 infecciones desde su declaración el pasado 15 de mayo, de los que 1.556 han fallecido. (Texto)

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- Se han enviado también unas claves de la epidemia. (Texto)

MUSEO ALBERTINA

Viena - La liebre más famosa y esquiva de la historia del arte, dibujada por Alberto Durero en 1502 con un realismo asombroso, ha salido de su madriguera para celebrar los 250 años del Museo Albertina de Viena, que atesora una de las colecciones gráficas más importantes del mundo.

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ADEMÁS

VENEZUELA DIÁLOGO | Caracas- El chavismo y un sector de la oposición venezolana se preparan para un nuevo diálogo que está promovido por el Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de abordar la transición en Venezuela, que dé paso a unas elecciones presidenciales en el país suramericano. (Texto) (Foto)

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COLOMBIA JUSTICIA | Bogotá - El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que enfrenta ese tribunal con la llegada a la Presidencia de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO EDUCACIÓN | Ciudad de México .- La incertidumbre y las dudas predominan entre los aspirantes a entrar a alguna carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, después de que la propia institución suspendiera el proceso de selección tras las sospechas de trampas y uso de inteligencia artificial (IA) en la prueba de acceso. (Texto) (Foto)

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EEUU SECUESTRO | Los Ángeles (EE.UU.) - Hace seis meses que vieron por última vez en su casa de Arizona a Nancy Guthrie, la madre de la conocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, en un caso que las autoridades consideran un secuestro, pero sin que hayan identificado a ningún sospechoso del rapto. (Texto)

JAPÓN TERREMOTO | Tokio - Los equipos de rescate continúan por tercer día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 35 muertos y cientos de heridos. (Texto)

TED LASSO | Los Ángeles (EE.UU.) - La cuarta temporada de la serie 'Ted Lasso' regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se ha enviado un tema con las series que se estrenan en agosto en las diferentes plataformas. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

10:30 GMT.- Nueva York.- EXXON RESULTADOS.- ExxonMobil presenta este viernes sus resultados del segundo trimestre, en un momento clave para el sector energético por el repunte de los precios del crudo, las tensiones geopolíticas y la presión sobre las grandes petroleras para aumentar la producción.

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en junio. (Texto)

12:00 GMT.- Nueva York.- CHEVRON RESULTADOS.- Chevron dará a conocer este viernes sus resultados del segundo trimestre con los inversores pendientes del impacto de los precios del petróleo, los márgenes de refinado y la estrategia de inversión de la compañía en un escenario de elevada volatilidad energética.

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, habla en una entrevista con EFE de los desafíos que enfrenta ese tribunal con la llegada a la Presidencia de Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El artista argentino Trueno, que recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio, 'TURR4ZO', charla con EFE en el marco de su participación en la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- Zoe Saldaña vuelve al terreno del espionaje con la tercera temporada de 'Lioness', una serie de acción de Paramount+ que la actriz protagoniza y produce junto a Nicole Kidman. (Texto) (Foto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El gobierno colombiano divulga los resultados del mercado laboral de junio. (Texto)

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ EXTERIORES.- El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza la presentación del nuevo canciller, el periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, una figura cercana a Estados Unidos tras haber trabajado durante quince años en su embajada en Lima. Palacio de Torre Tagle, Ucayali 335. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- La junta directiva del Banco de la República de Colombia (autoridad monetaria) se reúne para revisar los tipos de interés por última vez en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, crítico de la política monetaria restrictiva al considerar que frena el crecimiento económico del país. (Texto)

22:00 GMT.- Santiago de Chile.- CHILE ABORTO.- El movimiento feminista convoca un "pañuelazo" en el centro de Santiago para protestar contra un proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar bajo las tres causales permitidas en Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reúne este viernes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, en la que representa la última escala de su gira por países de América Latina. (Texto)

Miami - EEUU CUBA - Entrevista con el activista y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, exiliado desde hace dos semanas en Miami. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY FEMINISMO.- La investigadora Noelia Beltramelli cuenta en una entrevista con EFE los principales resultados de una investigación en la que reconstruyeron cuarenta años de producción feminista de datos, material que fue clave para la visibilización de la violencia machista en Uruguay y el impulso de cambios legislativos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TRATA.- En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas organizan un encuentro en el que abordarán la situación de la región. (Texto)

El Limón - PANAMÁ CANAL - Pobladores de unas pequeñas comunidades rurales afectadas por la construcción de un nuevo embalse para surtir al Canal de Panamá celebran una vigilia por el traslado de cementerios a otras zonas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador - EL SALVADOR PRENSA - Al menos 210 agresiones contra la prensa se han registrado entre enero y el 15 de julio de 2026 en El Salvador, país donde este viernes el calendario indica el Día de Periodista, una fecha que muchos comunicadores celebran en el exilio. (Texto)

Ciudad de México - PEMEX RESULTADOS - Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del segundo trimestre de 2026 tras perder 2.240 millones de dólares en el primer trimestre por la caída en las exportaciones. (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la producción industrial de junio. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la tasa de desempleo de junio. (Texto)

Nueva York - WALL STREET COYUNTURA - Wall Street cierra un mes de julio marcado por la volatilidad, con los semiconductores en el centro de las oscilaciones del mercado, en un mes en el que los inversores combinaron el optimismo por la inteligencia artificial y los sólidos resultados empresariales con la cautela ante las elevadas valoraciones del sector y las dudas sobre la evolución de los tipos de interés. (Texto)

Europa

18:15h.- Ginebra.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) analiza las posibilidades de que el fenómeno climático de El Niño produzca aumentos de temperaturas a nivel global en los próximos meses. (Texto)

Viena.- ARTE AUSTRIA.- La liebre más famosa y esquiva de la historia del arte, dibujada por Alberto Durero en 1502 con un realismo asombroso, ha salido de su madriguera para celebrar los 250 años del Museo Albertina de Viena, que atesora una de las colecciones gráficas más importantes del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE UE.- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Cohesión y las Reformas y enviado de la UE para la cuestión chipriota, Raffaele Fitto, se reúne con el presidente Jristodulidis y el líder turcochipriota, Tufan Erhürman.

África

12:00h.- Rabat.- MARRUECOS JUSTICIA.- Se reanuda el juicio contra el rapero marroquí Mehdi el Youbi, acusado de insultar a instituciones en Marruecos. Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kampala.- UNIÓN AFRICANA SOMALIA.- Uganda acoge una cumbre de líderes de los países que contribuyen con tropas a la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (UA) en Somalia (AUSSOM), cuando el operativo se enfrenta a un futuro incierto tras las recientes amenazas de recortes en la financiación estadounidense.

Harare.- ZIMBABUE PROTESTAS.- Protestas convocadas por la oposición en Zimbabue contra la extensión del mandato presidencial de cinco a siete años, una reforma constitucional promulgada este julio por el jefe de Estado del país, Emmerson Mnangagwa.

Asia

Kabul/Islamabad - AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Una guerra de cifras se ha desatado entre Afganistán, Pakistán y la ONU después de que la organización internacional revelara que casi 500 civiles afganos han muerto en ataques paquistaníes desde la escalada de hostilidades en octubre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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