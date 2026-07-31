(Previa) El Real Madrid se prueba ante la Fiorentina con altas y bajas

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El Real Madrid disputa este sábado (18.00) ante la Fiorentina su tercer amistoso de pretemporada, un rival a priori más exigente que Alcorcón y Leganés, donde podrían verse caras nuevas como Carlos Espí y Denzel Dumfries, a dos semanas de que empiece la Liga.

El equipo de José Mourinho continúa su puesta a punto ya lejos de casa, con una visita al Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) para enfrentarse contra el conjunto italiano. Los blancos vencieron 1-0 al Alcorcón y 4-1 al Leganés esta última semana, pero el Madrid, muy activo en el mercado, cambia casi cada día.

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De cara al tercer partido de preparación, las noticias en el conjunto de la capital están entre ausencias y llegadas. La última incorporación fue la de Carlos Espí, procedente del Levante, este mismo jueves, ya a los mandos de Mourinho y dispuesto a debutar contra los italianos y pelear la alternativa del ataque blanco con Endrick. Además, se espera el turno de Dumfries.

En cambio, protagonistas del triunfo ante el 'Lega', Franco Mastantuono y Gonzalo García no aparecen en la lista de convocados. El argentino parece estar negociando su salida y el internacional español lo tendría ya hecho con el Fulham inglés. Víctor Valdepeñas, refuerzo 'Viola', ni Dean Huijsen y Antonio Rüdiger tampoco estarán, aunque en ambos casos es por precaución física, además de los internacionales que se esperan tras el Mundial.

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Tras el fallido proyecto del año pasado que empezó con Xabi Alonso y terminó con Álvaro Arbeloa, el Madrid se pone en manos de Mourinho y de una plantilla que no deja de renovarse: Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Espí, a la espera de los que también suenan, como Rodri Hernández o Yan Diomande, mientras el técnico portugués va imponiendo su idea.

La convocatoria para el duelo contra la Fiorentina la forman los porteros Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro; los defensas Dumfries, Trent, Álvaro Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García; los centrocampistas Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria; y los delanteros Endrick, Carlos Espí, Daniel Yánez y Jacobo.

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