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Mourinho convoca a Carlos Espí y deja fuera a Gonzalo García para el amistoso contra la Fiorentina

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha convocado al nuevo delantero del conjunto blanco Carlos Espí y dejado fuera de la lista al ariete Gonzalo García para el amistoso de pretemporada de este sábado (18:00 horas) contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), según hizo público el club en su web oficial.

Carlos Espí, que fichó este jueves por el Real Madrid procedente del Levante UD, completó este viernes su primer entrenamiento con su nuevo equipo en la Ciudad Real Madrid.

Por contra, Gonzalo García se ha quedado fuera de la convocatoria, a la espera de que el delantero de 22 años pueda cerrar su fichaje por el Fulham FC inglés entrenado por el extécnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa. El partido del pasado martes frente al CD Leganés pudo haber sido su último encuentro como madridista.

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La convocatoria la completan los porteros Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro; los defensas Dumfries, Trent, Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García; los centrocampistas Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria; y los delanteros Endrick, Carlos Espí, Daniel Yánez y Jacobo.

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