Kamala Harris dice que aún no ha tomado la decisión de si buscar la presidencia en 2028

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Washington, 31 jul (EFE).- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, dijo este viernes que aún no ha tomado "una decisión" sobre si se presentará a los comicios presidenciales de 2028.

Durante un evento celebrado en Tennessee, Harris, de 61 años, afirmó que ahora está "totalmente centrada" en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso, actualmente en manos de los republicanos que respaldan al Gobierno de Trump.

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La exvicepresidenta apuntó que los demócratas deben lograr en esos comicios "la mayor participación electoral" de la historia para evitar, dijo, que el Gobierno republicano pueda "manipular las elecciones".

Todavía es pronto para que se definan las candidaturas para 2028, pero dentro de las filas demócratas suenan nombres como el de la propia Harris, el del gobernador de California, Gavin Newsom, o el del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

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En el bando republicano, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, figuran entre los principales nombres que suenan como posibles sucesores de Trump, quien no puede aspirar a un tercer mandato.

Harris, la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos, asumió la candidatura presidencial demócrata en 2024 después de que el entonces presidente, Joe Biden, renunciara a su campaña de reelección, pero fue derrotada por Trump en las urnas.

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La exvicepresidenta consideró presentarse a las elecciones a gobernadora de California, su estado natal, que se celebrarán el próximo noviembre, pero finalmente decidió no hacerlo. EFE