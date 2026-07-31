Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Cuba se impone 3-0 a México y se lleva el bronce del voleibol masculino

Guardar

Santo Domingo, 30 jul (EFE).- Cuba se impuso 3-0 a su par de México este jueves para conquistar el bronce en el torneo masculino de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Los cubanos se impusieron con parciales de 25-22, 26-24 y 25-16.

El plantel antillano dominó en remates con 35 %, mientras los mexicanos lograron 18 %. Cuba también dominó el bloque con un 34 %.

La victoria la encabezó el cubano Daniel Martínez con 10 puntos, Miguel Ángel López produjo ocho, mientras que Alexi Wilson y Marlon Yant anotaron seis cada uno.

Los mexicanos más destacados fueron Diego González y Josué López, con cinco puntos cada uno.

El choque se extendió por una hora y 49 minutos y se disputó en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario de los Juegos de Santo Domingo. EFE

Últimas Noticias

Casemiro dice que siempre soñó jugar con Messi, tras sufrirlo en el Real Madrid

Infobae

Un productor de cine demanda a Netflix por la desaparición de una película de Nicolas Cage

Infobae

El plan de Trump detalla el desarme de Hamás bajo supervisión internacional

Infobae

Cinco claves de la reforma del Banco Central y el 'grillete' fiscal impulsados por Milei

Infobae

Comisión de pesca de México retiene 462 toneladas de producto pesquero ilegal en junio

Infobae