Francia ordena reforzar los controles en la frontera con España tras la crisis en Ceuta

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MADRID, 31 (EUROPA PRESS

El Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta este jueves y que continúa durante la jornada del viernes.

"Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

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En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".

Ceuta ha amanecido este viernes con el continuo flujo de personas que entran desde Marruecos a primera hora de la mañana, después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.

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Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.