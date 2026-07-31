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Finlandia apoya la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta

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Las ministras finlandesas del Interior, Mari Rantanen, y de Finanzas, Riikka Purra, han secundado este viernes la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje en redes sociales, Rantanen, perteneciente al ultraconservador Partido de los Finlandeses, ha denunciado que España "ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal".

"Esto no puede continuar así", ha criticado la titular del Interior finlandesa, para mostrar su apoyo público a la iniciativa de Meloni que puso sobre la mesa "suspender" el espacio Schengen con España.

"Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", ha afirmado Rantanen.

En la misma línea, Purra ha llamado a "cerrar las puertas", en alusión al cierre de las fronteras, tras recalcar que "al menos" en Finlandia "no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas".

El Partido de los Finlandeses forma parte en Europa de la familia de los Conservadores y Reformistas, que engloba a Hermanos de Italia o al partido polaco Ley y Justicia.

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